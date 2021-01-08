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07:37 08.01.2021

Обследование водопровода "Горловка-Торецкое" в серой зоне начнется утром 8 января, получено подтверждение гарантий безопасности

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Обследование водопровода "Горловка-Торецкое" в серой зоне начнется утром 8 января, получено подтверждение гарантий безопасности

Ремонтные бригады получили подтверждение предоставления гарантий безопасности для обследования водопровода "Горловка-Торецкое" в серой зоне, где 4 января произошел порыв, работы начнутся утром в пятницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 8 января предоставлено письменное подтверждение предоставления гарантий безопасности для обследования водопровода (серой зоны) бригадами КП "Компания "Вода Донбасса". Обследование на наличие порывов и проведения ремонтных работ водопровода запланировано на 9.00 8 января", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

Отмечается, что 7 января подразделениями ГСЧС осуществлен подвоз 224,5 т воды, из них 42,1 т питьевой и 182,4 т технической (всего с начала работ подвезено 313,9 т воды, из них 101 т питьевой и 212,9 т технической). От ГСЧС привлекалось 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

Как сообщалось, 4 января было временно прекращено водоснабжение 5 городов Донецкой области (г.Торецк, г.Железное, пгт.Пивничное, пгт.Южное и частично пгт Щербиновка, около 38 тыс. жителей) из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм.

Теги: #водопровод #порыв #донецкая
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