Байден пока не собирается поддерживать призывы к отстранению Трампа

Победивший на выборах президента США Джо Байден не собирается рассматривать варианты, предлагаемые конгрессменами, которые призваны привести к отстранению Дональда Трампа до 20 января, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Байден выразил глубокое отвращение к тому, что произошло в Капитолии, наблюдая за этими событиями с ужасом. Он не верил своим глазам, как он сам заявил в своем комментарии в среду. Но он не выразил никакого желания добавить свой голос ко все чаще звучащим призывам отстранить Трампа", - цитирует канал источник, близкий к Байдену.

В США ряд конгрессменов-демократов после протестных акций в Капитолии призвали к тому, чтобы найти способы применить 25-ую поправку к Конституции США, которая позволяет добиться отстранения от власти президента. В частности, лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что "в конгрессе вчера произошло восстание против США, к которому президент подталкивал". По его мнению, 25-я поправка к конституции США позволяет добиться того, чтобы Трамп покинул пост до 20 января, и тогда исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Майк Пенс. Если такой вариант не пройдет, то, по словам Шумера, конгрессу нужно будет рассмотреть вопрос об объявлении импичмента Трампу.

В среду группа демонстрантов, поддерживающая Трампа, прорвалась в здание конгресса и на несколько часов парализовала там работу. Трамп призывал сторонников разойтись по домам. Однако при этом он заверял демонстрантов, что любит их и продолжит отстаивать их интересы. Оппоненты Трампа решили, что такие ремарки недопустимы.

20 января 2021 года Трамп в любом случае покинет Белый дом, и президентом станет демократ Джо Байден.