События

21:55 07.01.2021

Байден пока не собирается поддерживать призывы к отстранению Трампа

2 мин читать
Байден пока не собирается поддерживать призывы к отстранению Трампа

Победивший на выборах президента США Джо Байден не собирается рассматривать варианты, предлагаемые конгрессменами, которые призваны привести к отстранению Дональда Трампа до 20 января, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Байден выразил глубокое отвращение к тому, что произошло в Капитолии, наблюдая за этими событиями с ужасом. Он не верил своим глазам, как он сам заявил в своем комментарии в среду. Но он не выразил никакого желания добавить свой голос ко все чаще звучащим призывам отстранить Трампа", - цитирует канал источник, близкий к Байдену.

В США ряд конгрессменов-демократов после протестных акций в Капитолии призвали к тому, чтобы найти способы применить 25-ую поправку к Конституции США, которая позволяет добиться отстранения от власти президента. В частности, лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что "в конгрессе вчера произошло восстание против США, к которому президент подталкивал". По его мнению, 25-я поправка к конституции США позволяет добиться того, чтобы Трамп покинул пост до 20 января, и тогда исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Майк Пенс. Если такой вариант не пройдет, то, по словам Шумера, конгрессу нужно будет рассмотреть вопрос об объявлении импичмента Трампу.

В среду группа демонстрантов, поддерживающая Трампа, прорвалась в здание конгресса и на несколько часов парализовала там работу. Трамп призывал сторонников разойтись по домам. Однако при этом он заверял демонстрантов, что любит их и продолжит отстаивать их интересы. Оппоненты Трампа решили, что такие ремарки недопустимы.

20 января 2021 года Трамп в любом случае покинет Белый дом, и президентом станет демократ Джо Байден.

Теги: #отстранение #сша #трамп #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:23 07.01.2021
Лидер демократов в сенате призвал отстранить Трампа от власти

Лидер демократов в сенате призвал отстранить Трампа от власти

19:35 07.01.2021
Цукерберг заблокировал доступ Трампа к Facebook и Instagram до конца президентского срока

Цукерберг заблокировал доступ Трампа к Facebook и Instagram до конца президентского срока

17:56 07.01.2021
ФБР обратилось к гражданам страны с просьбой об идентификации участников штурма Капитолия

ФБР обратилось к гражданам страны с просьбой об идентификации участников штурма Капитолия

15:05 07.01.2021
Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа за убийство иранского военачальника Сулеймани

Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа за убийство иранского военачальника Сулеймани

13:07 07.01.2021
Зеленский осудил нападение на Капитолиий

Зеленский осудил нападение на Капитолиий

12:52 07.01.2021
Порошенко поздравил Байдена с утверждением его победы в Конгрессе и поблагодарил республиканскую администрацию США

Порошенко поздравил Байдена с утверждением его победы в Конгрессе и поблагодарил республиканскую администрацию США

12:41 07.01.2021
Украина получит от США два новых патрульных катера

Украина получит от США два новых патрульных катера

12:12 07.01.2021
Меркель разозлилась из-за штурма Капитолия в Вашингтоне

Меркель разозлилась из-за штурма Капитолия в Вашингтоне

11:25 07.01.2021
Трамп обещает упорядоченную передачу власти Байдену

Трамп обещает упорядоченную передачу власти Байдену

10:41 07.01.2021
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин Украины разрешил проведение экспресс-тестирования на антиген при въезде из Крыма и ОРДЛО

Кабмин Украины опубликовал постановление о послаблении в торговле в ужесточенный карантин

Зеленский: Зимний карантин более мягкий и не такой жесткий, каким был весенний локдаун

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг

МИД Украины: Сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против РФ - очередные российские инсинуации

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко: Украина в скором времени может получить м-РНК вакцину от коронавируса

Кабмин Украины разрешил проведение экспресс-тестирования на антиген при въезде из Крыма и ОРДЛО

Кабмин Украины опубликовал постановление о послаблении в торговле в ужесточенный карантин

Зеленский: Зимний карантин более мягкий и не такой жесткий, каким был весенний локдаун

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг

МИД Украины: Сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против РФ - очередные российские инсинуации

В Киеве ночью ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица

Азербайджан построит в Карабахе два международных аэропорта - Алиев

Мэр Тернополя: в случае роста количества больных COVID-19 город перейдет на локдаун

Кличко: В Киеве 731 новый больной коронавирусом, выздоровели 638 пациентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА