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20:19 07.01.2021

Кабмин Украины разрешил проведение экспресс-тестирования на антиген при въезде из Крыма и ОРДЛО

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Кабмин Украины разрешил проведение экспресс-тестирования на антиген при въезде из Крыма и ОРДЛО

Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из Крыма и зоны ОРДЛО на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген.

Соответствующее постановление №9 от 5 января 2021 года опубликовано на сайте Кабмина в четверг вечером.

Согласно ему ответственным органам поручено организовать пункты экспресс-тестирования.

"Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" … обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них", – говорится в постановлении.

Аналогичные пункты поручено организовать Херсонской облгосадминистрации вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" и акционерным обществом "Украинская железная дорога" на контрольных пунктах въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополя и выезда из нее.

Для пересекающих госграницу Украины правительство сохранило лишь ПЦР-тестирование.

Теги: #крым #тестирование #ордло #коронавирус
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