События

18:35 07.01.2021

Зеленский: Зимний карантин более мягкий и не такой жесткий, каким был весенний локдаун

2 мин читать
Зеленский: Зимний карантин более мягкий и не такой жесткий, каким был весенний локдаун

Перед внедрением в Украине общенационального усиленного карантина президент страны Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов правительства и руководителей силовых ведомств, в ходе которого участники обсудили, какие именно шаги будет осуществлять правительство, ограничения и в какое время будут действовать в стране, сообщает Офис президента в четверг вечером.

Согласно информации, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что мировой опыт показывает: в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается. Он добавил, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение" болезни. Глава Минздрава также напомнил о сезонном росте количества больных гриппом зимой.

"Внедряя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом, уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждого из этих недугов", - сказал Степанов.

Шмыгаль напомнил, что будет работать общественный транспорт, стратегические предприятия, детские сады. "Люди, которые работают в стратегической инфраструктуре, должны иметь место, где оставлять детей. В то же время детей в садиках значительно меньше, чем в других учебных заведениях. Процент малышей, которые болеют, составляет 1,6%, поэтому садики, скорее, решают проблему, а не создают ее. И к этому стремится мировая практика", - сказал он.

Зеленский убедился, что будет работать инфраструктура, которая имеет критическое значение, магазины, продающие продукты питания, средства гигиены и бытовую химию. И хотя развлекательная инфраструктура и праздничные ярмарки будут закрыты, кафе и рестораны будут работать на вынос. МАФы и киоски, которые расположены на расстоянии и не будут создавать скопления людей, тоже смогут предоставлять свои услуги.

"Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", - сказал он.

В Офисе президента напомнили, что усиленный карантин продлится с 8 до 24 января.

Теги: #коронавирус #зеленский #совещание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 07.01.2021
Кличко: В Киеве 731 новый больной коронавирусом, выздоровели 638 пациентов

Кличко: В Киеве 731 новый больной коронавирусом, выздоровели 638 пациентов

13:07 07.01.2021
Зеленский осудил нападение на Капитолиий

Зеленский осудил нападение на Капитолиий

08:45 07.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 87 млн, число жертв -1,88 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 87 млн, число жертв -1,88 млн

08:17 07.01.2021
В Украине за сутки 8 997 новых инфицированных Covid-19, выздоровели 11 316 человек – Степанов

В Украине за сутки 8 997 новых инфицированных Covid-19, выздоровели 11 316 человек – Степанов

20:12 06.01.2021
Лидер белорусской оппозиции Тихановская переболела коронавирусом

Лидер белорусской оппозиции Тихановская переболела коронавирусом

18:21 06.01.2021
Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

17:36 06.01.2021
Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

11:55 06.01.2021
В Киеве за сутки выявлен 931 новый случай COVID-19, в том числе у 25 медиков

В Киеве за сутки выявлен 931 новый случай COVID-19, в том числе у 25 медиков

08:54 06.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 86,5 млн, число жертв превысило 1,86 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 86,5 млн, число жертв превысило 1,86 млн - университет Хопкинса

08:18 06.01.2021
В Украине за сутки зафиксировано 6 911 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 490 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 6 911 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 490 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг

МИД Украины: Сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против РФ - очередные российские инсинуации

Мэр Тернополя: в случае роста количества больных COVID-19 город перейдет на локдаун

Кличко: В Киеве 731 новый больной коронавирусом, выздоровели 638 пациентов

Украина получит от США два новых патрульных катера

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг

ФБР обратилось к гражданам страны с просьбой об идентификации участников штурма Капитолия

МИД Украины: Сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против РФ - очередные российские инсинуации

В Киеве ночью ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица

Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа за убийство иранского военачальника Сулеймани

Азербайджан построит в Карабахе два международных аэропорта - Алиев

Мэр Тернополя: в случае роста количества больных COVID-19 город перейдет на локдаун

Украина получит от США два новых патрульных катера

Премьер Японии ввел режим ЧП в Токио в связи с ростом числа заражений коронавирусом

В пятницу на значительной территории Украины мокрый снег, гололёд и гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА