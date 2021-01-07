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05:29 07.01.2021

Nestle анонсировала запуск в Украине линейки продуктов в партнерстве со Starbucks

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Nestle анонсировала запуск в Украине линейки продуктов в партнерстве со Starbucks

Компания Nestlé, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, анонсировала запуск в Украине линейки продуктов в партнерстве с брендом Starbucks.

"В рамках партнерства двух компаний на украинский рынок выпущена линейка кофе для приготовления дома", – говорится в пресс-анонсе компании в среду.

Согласно ему, 15 января Nestle огласит детали партнерства со Starbucks и свои планы по развитию направления кофе в Украине в целом.

В настоящее время кофе под брендом Starbucks уже присутствует в Украине как на крупнейших маркетплейсах и в нишевых интернет-магазинах, так и в крупных розничных сетях, таких как "Сильпо" или Metro, и относится к верхнему сегменту с ценой около 100 грн за 100 г.

 

Теги: #украина #кофе #nestle #starbucks
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