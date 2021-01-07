В Канаде обеспокоены протестами в Вашингтоне

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил обеспокоенность ситуацией с протестами в Вашингтоне (США) и заявили, что следят за развитием событий.

"Канада глубоко потрясена ситуацией в Вашингтоне. Мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии - она должна продолжаться и будет иметь место", - написал он в своем твиттере.

"Мы внимательно следим за развитием событий и думаем с американским народом", - подчеркнул Шампань.