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22:32 06.01.2021

На Капитолийском холме раздались звуки выстрелов, задействована Секретная служба США

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На Капитолийском холме раздались звуки выстрелов, задействована Секретная служба США

Федеральная служба охраны и Секретная служба США размещены у здания Капитолия в Вашингтоне в связи с беспорядками, сообщают американские СМИ.

По данным источников телеканала ABC News, в здании были слышны выстрелы.

На кадрах видно, как демонстранты, у многих из которых - красные бейсболки с надписью "Трамп" на голове, заняли коридоры Конгресса США.

Ранее поступали сообщения о применении, в частности, слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Теги: #сша #конгресс #ситуация
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