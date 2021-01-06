На Капитолийском холме раздались звуки выстрелов, задействована Секретная служба США
Федеральная служба охраны и Секретная служба США размещены у здания Капитолия в Вашингтоне в связи с беспорядками, сообщают американские СМИ.
По данным источников телеканала ABC News, в здании были слышны выстрелы.
На кадрах видно, как демонстранты, у многих из которых - красные бейсболки с надписью "Трамп" на голове, заняли коридоры Конгресса США.
Ранее поступали сообщения о применении, в частности, слезоточивого газа и светошумовых гранат.