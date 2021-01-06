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10:01 06.01.2021

Полиция открыла дело в связи с гибелью сына Корбана

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Полиция открыла дело в связи с гибелью сына Корбана

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по факту гибели сына политика и бизнесмена Геннадия Корбана Льва Корбана.

"Внесены сведения в ЕРДР по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами – ИФ)", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в полиции в среду.

Ранее СМИ сообщили, что Лев Корбан погиб в результате ДТП неподалеку г.Днепр во вторник, 5 января. Он уехал кататься с одноклассницей на багги, позже полиция нашла багги с телами погибших на дне реки.

Теги: #гибель #сын #дело #корбан
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