Проект решения НКРЭКУ предусматривает погашение долгов перед электрогенерацией, кроме долгов перед ВИЭ на 1 августа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует предписать ГП "Гарантированный покупатель" направить полученные от НЭК "Укрэнерго" кредитные средства на погашение долгов 2020 года перед производителями э/э, кроме долгов перед ВИЭ-генерацией на 1 августа.

Соответствующий проект постановления о дополнении принятых на заседании 31 декабря постановлений о согласовании кредитов НЭК "Укрэнерго" для расчетов с "ГарПоком" внесен в повестку дня заседания 6 января.

ГП "Гарантированный покупатель" средства, полученные от ЧАО НЭК "Укрэнерго" в рамках кредита, предоставленного АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанком", направить на погашение задолженности, сложившейся в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями ресурса из альтернативных источников, говорится в проекте постановления.

В обновленном во вторник поздно вечером проекте постановления и обосновании к нему отмечается, что задолженность, образовавшаяся на 1 августа 2020 года, должна быть возмещена путем оформления ОВГЗ.

Как сообщалось, Американская торговая палата (АСС), Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), а также ряд профильных ВИЭ-ассоциаций накануне заявили, что считают недопустимым блокирование погашения накопившихся долгов перед ВИЭ-генерацией за счет кредитов НЭК "Укрэнерго" в государственных банках.

Бизнес-сообщества акцентировали внимание на том, что правительство не выполняет договоренности, достигнутые с инвесторами, в частности, о погашении до конца 2020 года 40% долгов, накопленных перед ВИЭ-генерацией на 1 августа прошлого года. Исходя из данных "ГарПока", его долг за "зеленую" электроэнергию по состоянию на 5 января составляет 25,14 млрд грн, большая часть которого накоплена до 1 августа. Погашению до конца 2020 года подлежало около 9 млрд грн.

НКРЭКУ 31 декабря согласовала договоры о получении кредитов НЭК "Укрэнерго" у АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанк" на осуществление расчетов с ГП "Гарантированный покупатель" для погашения им долгов перед производителями электроэнергии, но воздержалась от принятия пункта постановления с предписанием "ГарПоку" по распределению этих средств. В проекте постановления предусматривалось их направление на погашение накопленной в 2020 году задолженности перед генерацией, кроме задолженности перед ВИЭ-генерацией, сложившейся на 1 августа 2020 года.

В комментарии "Энергореформе" после заседания член комиссии Ольга Бабий отметила, что регулятор даст рекомендации "ГарПоку" по распределению средств, полученных от "Укрэнерго" для погашения долгов перед производителями электроэнергии после окончательного утверждения их объема, поскольку стремится к тому, чтобы регуляторное действие не навредило ни "Энергоатому", ни ВИЭ-генерации.

Правительство ранее дало госгарантии на 11,3 млрд грн под кредиты "Укрэнерго" для расчетов с "ГарПоком".

Что касается ОВГЗ, то Министерство финансов в середине ноября заявило, что не рассматривает их выпуск для погашения части накопленной задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии. По словам замминистра финансов Юрия Драганчука, Минфин рассматривает другие варианты кредитной поддержки "Укрэнерго": "Это будут либо госбанки, либо международные доноры".

Согласно законопроекту №4151, предлагалось выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из ВИЭ.