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16:37 05.01.2021

На Харьковщине усилят работу по внедрению первой мотивационной программы МВД для полицейских и спасателей - Аваков

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На Харьковщине усилят работу по внедрению первой мотивационной программы МВД для полицейских и спасателей - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на координационном совещании с сотрудниками силовых структур Харьковской области заявил о планах усиления работы по внедрению первой мотивационной программы МВД для сотрудников министерства.

"Министр внутренних дел сообщил участникам координационного совета о том, что с текущего года в Харьковской области будет усилена работа по внедрению первой мотивационной программы МВД - возможность приобретения жилья полицейскими и спасателями области на условиях льготного финансового лизинга", – сообщает пресс-служба МВД во вторник.

Аваков отметил, что данная программа обеспечивает социальную защиту полицейских и спасателей, мотивирует молодежь идти в полицию и честно работать.

Кроме того, министр назвал одним из стратегических направлений программу тотальной борьбы с уличной наркоманией.

"Я хочу, чтобы в Харьковской области была объявлена тотальная война уличной наркомании. Я призываю все силовые структуры, от участковых полицейских и киберполиции до прокуратуры и пограничников, начать беспощадную войну по всем направлениям распространения этой заразы!" – подчеркнул Аваков.

Теги: #мвд #аваков #харьковская_область
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