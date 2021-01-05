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16:18 05.01.2021

Верховный суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы президента США – Лещенко

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Верховный суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы президента США – Лещенко

Верховный суд поставил точку в деле о якобы вмешательстве Украины в выборы президента США 2016 года, сообщил журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко

"Верховный суд отказал экс-нардепу Борису Розенблату, который пытался засудить меня и главу НАБУ Артема Сытника за вмешательство в выборы президента США в 2016 году, которое якобы состояло в обнародовании "черной бухгалтерии" Партии регионов", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.

Как добавил Лещенко в Facebook, соответствующее решение приняла коллегия судей в составе Ж.Мельник-Томенко, А.Жук и Н.Мартынюк. "Точку в этой истории поставил Верховный суд. Розенблату в иске отказано полностью", - сообщил журналист.

Также Лещенко напомнил, что изначально решение в пользу Розенблата принял Окружной административный суд Киева.

"Опираясь на это решение ОАСК, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко говорил юристу Трампа Руди Джулиани, что украинский суд якобы признал факты вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году", - отметил Лещенко.

Как сообщалось, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать два расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру, но позже заявил об отмене этого визита. "Исходя из того, что я услышал от двух очень надежных людей… президент (В.Зеленский – ИФ) окружен людьми, которые являются врагами президента (Д.Трампа - ИФ), и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал он, назвав среди врагов президента США Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую "черную бухгалтерию" Партии регионов.

Лещенко утверждает, что Луценко систематически вводил в заблуждение Джулиани и чтобы защититься от отставки, придумал историю о том, что экс-вице-президент США Джозеф Байден в интересах своего сына Хантера "давил на Генпрокуратуру с целью закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского и его газовой компании "Буризма". Парламентарий также заявлял, что Луценко "врет в своих утверждениях, то "черная бухгалтерия" Партии регионов сфальсифицирована".

11 декабря 2018 года, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил административный иск Розенблата в отношении Сытника и Лещенко о разглашении и распространении информации о Манафорте. Суд признал противоправными действия Лещенко по вмешательству во внешнюю политику Украины путем распространения информации о Манафорте, что также имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина.

Лещенко заявил, что решение Окружного админсуда является политически мотивированным и направлено против Сытника с тем, чтобы впоследствии добиться его увольнения. Впоследствии парламентарий обжаловал это решение.

Лещенко утверждает, что Луценко выстроил конспирологическую историю вокруг экс-вице-президента США Джозефа Байдена и экс-министра экологии Украины Николая Злочевского для сохранения за собой должности генпрокурора при новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском.

По его словам, в эту схему был вовлечен и личный адвокат Трампа Джулиани.

Теги: #сша #лещенко #суд #выборы
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