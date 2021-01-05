Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает, электронный билет перенесен в новое приложение – "Киев Цифровой".

"Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы также узнали об этом из новостей. Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой", но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними", - написал глава комитета Smart City общественного совета в Министерстве цифровой трансформации Украины Юрий Назаров на странице в Facebook во вторник.

При этом он отметил, что команда Smart City продолжает разрабатывать новые и улучшать уже запущенные сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины.