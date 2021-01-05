Две трети украинцев верят в Святого Николая, треть – в Деда Мороза

Две трети украинцев верят в Святого Николая, 31% – в Деда Мороза, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года.

Согласно результатам исследования, две трети опрошенных верят в Святого Николая, 35% - не верят.

В Деда Мороза верят меньше - 31%, не верят - 65%. Отмечается, что за последний год увеличилось количество тех, кто верит в Святого Николая, количество тех, кто верит в Деда Мороза, не изменилось.

По данным соцопроса, больше тех, кто верит в Святого Николая и считает самым любимым праздником Рождество, - на западе страны, зато относительно больше верят в Деда Мороза и считают любимым праздником Новый Год - на юге и востоке. Однако в юго-восточных областях все равно количество тех, кто верит в Деда Мороза, меньше тех, кто верит в Святого Николая, а Рождество является самым любимым праздником наряду с Новым годом.

В ходе опроса методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2,5 тыс. респондентов. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.