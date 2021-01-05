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08:03 05.01.2021

Водоснабжение 5 городов Донецкой области временно прекращено из-за аварии на водопроводе

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Водоснабжение 5 городов Донецкой области временно прекращено из-за аварии на водопроводе

Временно прекращено водоснабжение 5 городов Донецкой области из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"4 января произошел порыв на водопроводе (диаметром 900 мм) "Горловка-Торецкое", в результате чего без водоснабжения остались 5 населенных пунктов (г.Торецк, г.Железное, пгт.Пивничное, пгт.Южное и частично пгт Щербиновка, около 38 тыс. жителей). Для обеспечения работы котельных создан запас воды", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства во вторник утром.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 7.00 5 января бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.

Теги: #водопровод #порыв #донецкая
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