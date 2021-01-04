Прекратить ввоз в Украину российских книг можно после принятия соответствующего закона – Госкомтелерадио

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) заявляет, что полное прекращение ввоза на территорию Украины российских книг возможно только после принятия соответствующего закона.

"Полное прекращение или ограничение ввоза на территорию Украины российских книг возможно только путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на ввоз российских книг по территории РФ", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Отмечается, что на данный момент выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из России происходит в соответствии с законом, который был принят Верховной Радой в конце 2016 года.

В частности, данным законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора.

"За все время действия этого закона, а, соответственно, функционирования разрешительной системы, легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания. Несмотря на судебные иски и угрозы", - подчеркивают в ведомстве.

По данным Госкомтелерадио, с начала введения разрешительной системы в сфере ввоза в Украину книг происхождением из государства-агрессора в 2017 - 2020 годах выданы разрешения на ввоз более 31 тыс. наименований издательской продукции, среди которой преобладают классическая и детская литература, мировые бестселлеры. Большинство книг, на ввоз которых предоставлены разрешения, являются российскими переводами иностранных авторов. Часть разрешений выдано на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в России.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что по инициативе Госкомтелерадио решением СНБО были введены санкции в отношении 9 российских издательств, наиболее отличившихся выпуском в мир литературы антиукраинского содержания.

Как сообщалось, Госкомтелерадио в 2018 году разрешило ввоз в Украину почти 14,5 тыс. российских изданий, в 2019 году - 4,3 тыс. российских изданий, а в 2020 году – 2,9 российских изданий.

Госкомтелерадио в 2020 году запретил ввоз в страну из России шести книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики, а также не рекомендовало к возу 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.