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12:15 04.01.2021

Минкультуры перестало составлять перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

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Минкультуры перестало составлять перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Министерство культуры и информационной политики перестало формировать перечень сайтов, к которым предлагает запретить доступ в Украине.

"Определение и публикация перечня сайтов, которые содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства осуществлялось Министерством информационной политики Украины, которое на сегодня пребывает в состоянии приостановления юридического лица в результате его ликвидации", - говорится в ответе Минкультуры на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что на данный момент не осуществляют формирование таких перечней.

Как сообщалось, 19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. Он, в частности, содержал сайты "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.

В апреле 2018 года Мининформполитики направило СБУ новый (второй) перечень из 21 сайта, рекомендованных для запрета в Украине. В него вошли: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

В сентябре 2018 года в Мининформполитики заявили, что готовят новый (третий) перечень сайтов, к которым ведомство предлагает запретить доступ.

Министерство информационной политики Украины было создано в 2014 году и ликвидировано в 2019 году путем реорганизации с объединением других ведомств в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, в свою очередь реорганизованного в 2020 году в Министерство культуры и информационной политики Украины.

Теги: #сайты #минкультуры #запрет
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