В Киеве за сутки выявлены 504 новых случая COVID-19, в том числе у 31 медика – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 504 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в понедельник.

"В Киеве за минувшие сутки - 504 больных коронавирусом. 14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1 977 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523", - написал на телеграм-канале.

Среди заболевших 288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет. Также заболел 31 медик.

В больницы столицы госпитализированы 44 пациента, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 192, в Днепровском – 84, и в Соломенском районе – 51 случай.