Претендующие на государственную службу граждане обязаны сдавать экзамен по украинскому языку

Все, кто претендует на государственную службу и будет заниматься связанной с властью деятельность, должны сдавать экзамен по украинскому языку, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Прежде всего, это (экзамен на знание государственного языка - ИФ) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу. Это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, "связанной с государственной властью", - сказал Кремень в эфире телеканала "Украина 24".

Также он отметил, что те граждане, которые приобретают гражданство, это граждане других стран, сдав государственный экзамен, имеют право получить украинское гражданство.

Как сообщалось, с 16 января 2021г сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.