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14:09 03.01.2021

Начало недели принесет в некоторые области Украины дождь и мокрый снег

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Начало недели принесет в некоторые области Украины дождь и мокрый снег

В понедельник, 4 января, в западных, северных и центральных областях, во вторник, 5 января, на западе и юге Украины, в среду, 6 января, в большинстве областей ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков, сообщил Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки в Украине туманы.

Температура в западной части и большинстве южных областей ночью 0-5° тепла, днем 2-7°, на юге Одесской области 8-11° тепла. На остальной территории ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза.

Теги: #погода #прогноз
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Интерфакс-Украина
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