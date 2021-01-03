Начало недели принесет в некоторые области Украины дождь и мокрый снег

В понедельник, 4 января, в западных, северных и центральных областях, во вторник, 5 января, на западе и юге Украины, в среду, 6 января, в большинстве областей ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков, сообщил Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки в Украине туманы.

Температура в западной части и большинстве южных областей ночью 0-5° тепла, днем 2-7°, на юге Одесской области 8-11° тепла. На остальной территории ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза.