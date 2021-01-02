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21:56 02.01.2021

На Черниговщине обнаружили тело прокурора ОГП Котенко, экс-помощника Матиоса

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На Черниговщине обнаружили тело прокурора ОГП Котенко, экс-помощника Матиоса

Тело прокурора Офиса Генерального прокурора Евгения Котенко найдено 1 января в районе с.Берч в Черниговской области, предварительной причиной смерти названо переохлаждение, сообщило издание "Украинская правда".

"Днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса в с.Берч на Черниговщине позвонил в полицию и сообщил, что нашел на улице тело прокурора Евгения Котенко", – сказано в сообщении на сайте издания в субботу вечером со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Отмечается, что начальник отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Котенко был найден в 500 метрах от эко-отеля "Бреч".

"По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в "Берчи" вместе со своей женой Юлией, и около 02.00 по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл ориентировочно до 05.00", – сказано в сообщении.

Согласно информации источников УП, камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.

Кроме того, источник издания в правоохранительных органах добавляет, что при осмотре тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили, также не нашли и следов борьбы на месте смерти.

Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса.

Жена умершего, Юлия Котенко, также является сотрудницей Офиса Генерального прокурора. Она работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в ОГП.

Теги: #огпу #черниговская #смерть
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