Освобождены похищенные в Ливии украинец и трое россиян

Гражданин Украины, а также трое россиян, несколько недель назад похищенные в Ливии, освобождены и направляются домой, сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Как сообщил Малькевич "Интерфаксу" в субботу вечером, освобожденные из ливийского плена отправились на самолете в сторону России.

Он отметил, что в общей сложности освобождены четыре человека: гражданин Украины и трое россиян.

По словам члена ОП РФ, несколько недель назад они были похищены в Ливии, обстоятельства и причины, по которым это произошло, пока выясняются.