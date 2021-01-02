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12:50 02.01.2021

10-летний мальчик получил ожоги во время пожара в мотеле на Закарпатье

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10-летний мальчик получил ожоги во время пожара в мотеле на Закарпатье

В мотеле пгт Воловец (Закарпатская область) спасатели ликвидировали пожар в ночь на субботу: ожоги получил 10-летний мальчик из Кривого Рога (Днепропетровская область).

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, отдыхающие позвонили в Службу спасения около 2-х часов ночи и сообщили, что в коридоре и номерах ощущается запах дыма.

На место прибыли 3 единицы техники и 15 спасателей.

Очагом возгорания оказалась баня на первом этаже здания. Спасатели вывели на свежий воздух 13 человек, еще троих граждан спустили вниз со второго и третьего этажей с помощью лестницы.

"Также выяснилось, что еще до прибытия пожарных, пытаясь выйти на улицу, травмировался 10-летний мальчик, житель г. Кривой Рог. На карете скорой помощи его доставили в лечебное учреждение. У ребенка диагностированы ожоги", - отмечается в сообщении.

В 02.30 пожар локализовали, в 03.05 ликвидировали на площади 30 кв. м.

Причину возгорания установят правоохранительные органы.

Теги: #закарпатье #мотель #пожар
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