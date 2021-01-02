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09:48 02.01.2021

На горе Поп Иван Черногорский царит ясная погода

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На горе Поп Иван Черногорский царит ясная погода

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в субботу утром составляет -8°С, ясно, ветер незначительный.

"По состоянию на 8:00 02.01.2021г. на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный, 8-9 м/с, температура окружающей среды -8°С", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве температура воздуха в настоящее время около +1°С.

Теги: #гора #погода #поп_иван
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