В странах Балтии выявлено более 4,4 тыс. новых случаев COVID-19

В странах Балтии за минувшие сутки зафиксировано 4 450 случаев заражения COVID-19, из которых в Литве зарегистрировано 3 322, в Латвии - 711, в Эстонии - 417.

В Литве с начала пандемии COVID-19 выявлен у 143 тыс. 903 человек, до сих пор болеют 65 тыс. 047 человек, 76 тыс. 442 выздоровели, 1 589 скончались.

Всего в стране проведено 1,64 млн тестов на коронавирус.

За последние сутки COVID-19 в Литве выявили у 3 322 человек, сообщает ru.delfi.lt. Скончались 130 человек. Между тем, сообщается, что в статистику по летальным исходам в пятницу вошло количество умерших и за предыдущие дни.

"Там были и данные, которые пришли с опозданием, о которых больницы не сообщили в установленном порядке. Мы их включили в общее число по собственной инициативе", - сказала представитель Национального центра общественного здоровья Аустина Внежняускайте.

В Латвии за прошедшие сутки выявили 711 новых случаев COVID-19, скончались восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

По данным Национальной службы здравоохранения страны, всего в больницах проходят лечение 1066 пациентов. За сутки сделано 3960 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 18%.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в Латвии достигло 41 тыс. 615 человек, скончались 643 инфицированных.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3 508 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 417 или 11,9% от числа суточных тестов, сообщил в пятницу департамент здоровья.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составила 582,78 случаев, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,9%.

По состоянию на утро 1 января, с коронавирусной инфекцией госпитализированы 381 человек, из них 26 находится на искусственной вентиляции легких.

Скончались за сутки 5 человек, всего с начала эпидемии умерли 234 человек.

С начала эпидемии в Эстонии сделано более 636,8 тыс первичных тестов на коронавирус, из которых 28 406 оказались положительными.