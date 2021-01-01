Отец британского премьера Бориса Джонсона хочет получить французское гражданство

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пытается получить гражданство Франции, сообщает Daily Mail.

"Если я правильно понимаю, я - француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дед. Так что для меня это означает вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует", - заявил Джонсон-старший.

Отмечается, что Стэнли Джонсон уже находится в процессе подачи заявления на получение гражданства в стране, в которой родилась его мать. Так он хочет сохранить свои связи с Евросоюзом.

Стэнли Джонсон - бывший член Европарламента. Он был одним из первых британских государственных служащих в Брюсселе как член Европарламента и работал в Еврокомиссии. Он голосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе на референдуме 2016 года.

Ранее сообщалось, Члены Палаты общин Великобритании в среду, 30 декабря, большинством голосов утвердила законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза.