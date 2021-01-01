События

03:07 01.01.2021

Отец британского премьера Бориса Джонсона хочет получить французское гражданство

1 мин читать

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пытается получить гражданство Франции, сообщает Daily Mail.

"Если я правильно понимаю, я - француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дед. Так что для меня это означает вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует", - заявил Джонсон-старший.

Отмечается, что Стэнли Джонсон уже находится в процессе подачи заявления на получение гражданства в стране, в которой родилась его мать. Так он хочет сохранить свои связи с Евросоюзом.

Стэнли Джонсон - бывший член Европарламента. Он был одним из первых британских государственных служащих в Брюсселе как член Европарламента и работал в Еврокомиссии. Он голосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе на референдуме 2016 года.

Ранее сообщалось, Члены Палаты общин Великобритании в среду, 30 декабря, большинством голосов утвердила законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза.

Теги: #великобритания #франция #джонсон #отец
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:20 01.01.2021
Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз

Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз

17:26 31.12.2020
Актер Робер Оссейн скончался во Франции от COVID-19

Актер Робер Оссейн скончался во Франции от COVID-19

12:37 31.12.2020
Новые соглашения о ЗСТ Украины с Израилем и Великобританией вступят в силу с 1 января

Новые соглашения о ЗСТ Украины с Израилем и Великобританией вступят в силу с 1 января

18:28 30.12.2020
Джонсон подписал соглашение об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit

Джонсон подписал соглашение об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit

17:21 30.12.2020
Палата общин одобрила соглашение об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit

Палата общин одобрила соглашение об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit

11:01 30.12.2020
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали пакет соглашений по отношениям ЕС и Великобритании

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали пакет соглашений по отношениям ЕС и Великобритании

10:09 30.12.2020
Британские власти одобрили вакцину компании AstraZeneca против COVID-19

Британские власти одобрили вакцину компании AstraZeneca против COVID-19

09:14 30.12.2020
В Великобритании зарегистрировали рекордно высокие 53 тыс. заражений коронавирусом за сутки

В Великобритании зарегистрировали рекордно высокие 53 тыс. заражений коронавирусом за сутки

04:32 30.12.2020
Британский парламент проголосует за законопроект о будущих отношениях с ЕС

Британский парламент проголосует за законопроект о будущих отношениях с ЕС

03:23 27.12.2020
Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19 Оксфордского университета

Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19 Оксфордского университета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья

В Офисе генпрокурора не принимали решения об изменении подследственности по делу о рекордной взятке руководству САП - заявление

Зеленский о вакцине от COVID-19 производителя Sinovac Biotech: надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды

Украина осудила нападение на аэропорт Адена - МИД

В Сирии освободили двух гражданок Украины– СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп обещает в следующем году вакцинировать мир от коронавируса

Епифаний в предновогоднем обращении призвал украинцев быть добрее и милосерднее к ближним

Португалия вступает в права председателя Совета ЕС

Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья

Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ

Девять украинцев, находившихся в сирийских лагерях беженцев, вернулись домой

Микитась решением суда взят под стражу по делу о похищении столичного адвоката

Украина вернут деньги, если Sinovac не пройдет клиническое испытание

Украинские полярники поздравили Украину с наступающим Новым годом

Обнаруженные гранаты под дверью квартиры матери Шабунина были без запалов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА