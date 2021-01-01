Епифаний в предновогоднем обращении призвал украинцев быть добрее и милосерднее к ближним

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в своем предновогоднем обращении призвал украинцев быть добрыми и милосердными к ближним и ценить каждое мгновение, также пообещал, что поместная церковь молится за справедливый мир для Украины.

"С надеждой на Бога и Его помощь верим, что впереди нас ожидают перемены к лучшему - если и мы сами готовы меняться и менять мир вокруг себя. Помните, что нет никаких ограничений и расстояний для того, чтобы творить добрые дела и объединяться в Любви. В новом году преумножайте истинные намерения, добрые дела, чистые чувства, правдивые слова. Следуйте по пути добра и милосердия к ближним. Цените каждое мгновение и всегда благодарите Господа за все Его благодеяния", - написал Епифаний на своей странице в Фейсбуке.

Епифаний отметил, что пандемия COVID-19 подтолкнула многих осознать "насколько бесценным Божий дар здоровья и как люди нуждаются в теплых взаимоотношениях: с ближними, с собой и с Богом".

"Украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от страны-агрессора. В каждом уголке Родины, в том числе и на временно оккупированных территориях... Православная церковь Украины хоть и в сложных условиях, но совершает свое служение на благо всем тем людям, кто в этом нуждается. Тщательно молимся, чтобы Господь благословил Украину и дарил справедливый мир, а украинскому народу - духовную силу и отвагу", - отметил он.