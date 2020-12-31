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22:28 31.12.2020

Микитась решением суда взят под стражу по делу о похищении столичного адвоката

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Микитась решением суда взят под стражу по делу о похищении столичного адвоката

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей на 2 месяца экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю по подозрению в заказе похищения столичного адвоката.

Соответствующее определение суд вынес в четверг, рассмотрев по сути ходатайство об избрании Микитасю меры пресечения.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Как сообщалось, в Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи, после похищения требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, застройщиком, в пользу которого была написана расписка, является экс-нардеп Микитась.

Микитась до этого времени находится под ночным домашнем арестом, его подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. О подозрении его уведомили 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

Теги: #украина #арест #микитась
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