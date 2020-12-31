Обнаруженные гранаты под дверью квартиры матери Шабунина были без запалов

Обнаруженные гранаты под дверью квартиры матери руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина были без запалов, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

"Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 129 УК Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также в ходе следствия выяснилось, что арендуемая квартира принадлежит родителям жены общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного правонарушения.

Как сообщалось, сам Шабунин считает, что его матери подложили взрывное устройство под дверь. "Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит", – написал Шабунин на своей странице в Фейсбук.

Ему правоохранители предложили меры безопасности в связи с обнаружением гранат под дверью квартир, где проживают его мать и теща, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

При этом активист отметил, что "неважно, кто это организовал", поскольку правоохранительная система не может обеспечить "элементарную безопасность своих граждан". "Сделать это им позволила несостоятельность руководства государства наказать заказчиков сотен нападений на активистов. Например, нацполиция Авакова за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога моего дома. О заказчиках и говорить нечего", - написал он.

23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома, обошлось без пострадавших.