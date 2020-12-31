Украина осудила нападение на аэропорт Адена - МИД

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на аэропорт временной столицы Йеменской Республики г.Аден 30 декабря, жертвами которого стали десятки людей, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Рассматриваем этот террористический акт как попытку покушения на членов легитимного и международно признанного правительства Йемена. Нападение имеет целью подорвать усилия, в частности в рамках реализации Эр-Риядовского соглашения, по стабилизации безопасности, политической и гуманитарной ситуации в Йемене", - говорится в комментарии спикера МИД, опубликованном в четверг.

Также министерство выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Украина неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Йеменской Республики. Выражаем солидарность с новосформированным правительством и народом Йемена в их стремлении и усилиях для достижения долгожданного мира и согласия в стране", - подчеркнул Николенко.

Как сообщалось, не менее 22 человек погибли в результате серии взрывов и обстрела аэропорта Адена на юго-западе Йемена, а еще 50 - получили ранения.