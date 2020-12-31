В законопроекте о переходном периоде статус государства-агрессора, государства-оккупанта закрепляется за РФ - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона "О государственной политике переходного периода" и направило на рассмотрение для предоставления предложений центральным органам исполнительной власти, государственным службам и фондам, местным органам власти, научным, международным организациям, общественным организациям, экспертной среде, судебным органам, прокуратуре, органам военного управления, представительству президента Украины в АРК и другим", - сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

В министерстве отмечают, что главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми.

Проект закона "О государственной политике переходного периода" предусматривает: унификацию подходов к временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской областях и в Крыму; инкорпорацию других законов и приведение к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося временно оккупированных территорий (ВОТ); внедрение элементов переходного правосудия; определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях; решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях; установление института конвалидации сделок, которые были совершены на ВОТ, процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признание полученных компетенций и образовательных квалификаций; формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях; создание временных администраций до проведения выборов местного самоуправления; закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные громады на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, территории приоритетного развития.

Кроме этого, предлагается принципиально новое определение государства-агрессора, государства-оккупанта, и этот статус на уровне закона закрепляется за Российской Федерацией.

Законопроект, среди прочего, определяет общие принципы ответственности, амнистии и люстрации за действия во время временной оккупации территорий Украины.