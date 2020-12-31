ЕС мобилизовал экстренную помощь Хорватии после разрушительного землетрясения

Европейский союз задействовал в среду свой механизм гражданской защиты для оказания помощи Хорватии, пострадавшей накануне от разрушительного землетрясения.

"Я очень благодарен странам, которые немедленно пришли на помощь Хорватии в это трудное время", - заявил европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, который прибыл в среду в Загреб вместе зампредом Еврокомиссии Дубравкой Шуйцей.

Механизм гражданской защиты ЕС занялся оказанием срочной помощи Хорватии, после того как Загреб обратился с запросом в Брюссель. Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, немедленную помощь предложили Австрия, Болгария, Чехия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Турция (не член ЕС, но участница механизма гражданской защиты - ИФ).

Эта помощь включает жилые контейнеры, утепленные палатки, спальные мешки, кровати и электрические обогреватели.

Служба управления чрезвычайными ситуациями ЕС - Copernicus - помогает составлять спутниковые карты оценки ущерба пострадавших территорий. Координационный центр ЕС, работающий круглосуточно и без выходных, поддерживает контакты с хорватскими властями, отмечается в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,4 балла, обрушившееся на центральную часть Хорватии, унесло жизни нескольких человек и нанесло серьезный ущерб жилым домам и инфраструктуре.