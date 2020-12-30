События

15:44 30.12.2020

"Дия" прошла проверку багбаунти, влияющих на безопасность уязвимостей не выявили

3 мин читать
"Дия" прошла проверку багбаунти, влияющих на безопасность уязвимостей не выявили

Команда Министерства цифровой трансформации на платформе Bugcrowd при поддержке агентства по международному развитию США (USAID) провела тестирование на нахождение возможных ошибок в приложении "Дия", в ходе которого не было выявлено уязвимостей, которые бы влияли на безопасность приложения.

Как сообщается на сайте министерства в среду, в процессе багбаунти были найдены два технических бага низкого уровня, которые сразу были исправлены специалистами проекта "Дия".

В министерстве отчитались, что среди найденных во время Bug Bounty несущественных уязвимостей, которые уже исправила команда "Дии" были:

- возможность сгенерировать такой QR-код, при считывании которого мобильное приложение вылетает с ошибкой: проблема не влияет на безопасность данных пользователей или сервиса, поэтому получила самый низкий из возможных приоритет уровня P5 (информационный);

- возможность получения информации о полисе страхования автотранспорта пользователя при модификации приложения, если известен государственный номер транспортного средства и VIN-код: информация в открытом доступе и не содержит никаких данных пользователя или сервиса "Дия", которые можно отнести к подпадающим под защиту закона "О защите персональных данных"; уязвимость получила уровень P4 и идентифицирована как неспецифицированная особенность работы облачных API, не приводящая к утечке чувствительной информации.

Представители платформы Bugcrowd сообщили, что специалисты по выявлению уязвимости уровня P4 получат по $250 из общего призового фонда, который составил $35 тыс; за обнаружение бага низкого уровня P5, определенного как информационный, по условиям программы выплаты средств не предусматривалось.

Анализ логов, полученных во время кампании, показал, что специалистами были выполнены попытки выявить уязвимости, которые подпадают под такие категории (согласно классификации OWASP):

- Injection

- Broken Authentication

- Sensitive Data Exposure

- Broken Access Control

- Security Misconfiguration

- Insecure Deserialization

- Using Components with Known Vulnerabilities

Кроме того, были проверены API и протокол взаимодействия с партнерскими организациями по отправке электронных версий документов из мобильного приложения "Дия".

Специалисты, участвовавшие в Bug Bounty, получили всю надлежащую документацию с высокоуровневым описанием архитектуры, организации работы и API облачных сервисов и мобильного приложения "Дия".

Предоставленные для тестирования версии мобильного приложения и API облачных сервисов были идентичны имеющимся в работе приложения на момент старта программы Bug Bounty. Единственные отличия заключались в использовании эмуляции работы государственных реестров и аутентификации средствами BankId.

"Причина таких изменений - имеющиеся ограничения в действующем законодательстве и необходимость обеспечения привлеченным специалистам условий safe harbor, то есть предоставление гарантий, что попытки тестовых атак на мобильное приложение и сервисные API не будут и не могут рассматриваться как нарушение 361 статьи Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в Минцифры.

Как сообщалось, с 8 по 15 декабря 2020 Минцифры при поддержке международной платформы Bugcrowd и агентства по международному развитию США (USAID) провела программу багбаунти для тестирования безопасности iOS / Android мобильных приложений и API сервиса "Дия".

 

Теги: #проверка #дия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 30.12.2020
Люстрационная проверка еще не завершена по семи членам правительства – аппарат Рады

Люстрационная проверка еще не завершена по семи членам правительства – аппарат Рады

18:11 24.12.2020
Минцифры и Nokia откроют центр "Дия.Бизнес" в Ужгороде

Минцифры и Nokia откроют центр "Дия.Бизнес" в Ужгороде

12:55 24.12.2020
Офис по продвижению экспорта запустили Единый экспортный веб-портал на платформе "Дия.Бизнес"

Офис по продвижению экспорта запустили Единый экспортный веб-портал на платформе "Дия.Бизнес"

14:51 15.12.2020
Полиция проверяет информацию о "минировании" ряда ТЦ и райуправления полиции в Киеве

Полиция проверяет информацию о "минировании" ряда ТЦ и райуправления полиции в Киеве

14:11 15.12.2020
Boeing усилил проверку самолетов 787 Dreamliner после обнаружения новых дефектов

Boeing усилил проверку самолетов 787 Dreamliner после обнаружения новых дефектов

14:29 14.12.2020
"Дия" может работать с перебоями из-за большого количества желающих ФЛП подать заявление на помощь на период усиленного карантина в январе - Минцифры

"Дия" может работать с перебоями из-за большого количества желающих ФЛП подать заявление на помощь на период усиленного карантина в январе - Минцифры

10:35 14.12.2020
Портал "Дия" начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тыс. грн помощи на период усиленного карантина в январе

Портал "Дия" начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тыс. грн помощи на период усиленного карантина в январе

09:39 11.12.2020
Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку канала "НАШ" за ретрансляцию пропаганды РФ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку канала "НАШ" за ретрансляцию пропаганды РФ

17:42 01.12.2020
СБУ проверяет информацию о возможной противоправной деятельности депутатов на Закарпатье, исполнявших гимн Венгрии

СБУ проверяет информацию о возможной противоправной деятельности депутатов на Закарпатье, исполнявших гимн Венгрии

15:23 01.12.2020
FS Group провел пилотное тестирование и сканирование уязвимостей на проникновение приложения "Дия 2.0"

FS Group провел пилотное тестирование и сканирование уязвимостей на проникновение приложения "Дия 2.0"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе 29 декабря погиб украинский военнослужащий из Винницы - ОГА

Украина до сих пор не получила от Ирана технический отчет о сбитом самолете МАУ - Енин

Экспресс "Киев - Борисполь-аэропорт" частично сошел с рельсов на ст. "Дарница", пострадавших нет

Минздрав заключил контракт о поставках в Украину вакцины против COVID-19 производства Sinovac Biotech – ОП

Креминь убежден: с введением обязательного предоставления услуг на украинском шока для сферы обслуживания не будет

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе 29 декабря погиб украинский военнослужащий из Винницы - ОГА

МУС в конце 2021 может начать рассмотрение по существу дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму – Енин

Молдавские фермеры довольны переговорами с президентом Санду

В Офисе генпрокурора рассказали о причинах отзыва из ВАКС ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

Не менее 12 человек погибли при взрывах в аэропорту Адена в Йемене - СМИ

Украина до сих пор не получила от Ирана технический отчет о сбитом самолете МАУ - Енин

Экспресс "Киев - Борисполь-аэропорт" частично сошел с рельсов на ст. "Дарница", пострадавших нет

Минздрав заключил контракт о поставках в Украину вакцины против COVID-19 производства Sinovac Biotech – ОП

В Украине презентовали социальный проект "Stop the war"

Взрыв прогремел в аэропорту Адена после прилета делегации правительства Йемена - ТВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА