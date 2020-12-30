События

10:53 30.12.2020

ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

2 мин читать
ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение суд принял в среду, рассмотрев заявление прокуроров в процессе об отзыве ходатайства в связи с возможной недостаточностью обоснований для подозрения Татарову и необходимостью полного ознакомления с материалами дела.

"Заявление ... удовлетворить. Вернуть прокурору материалы ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова", - говорится в определении ВАКС.

Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн

Теги: #татаров #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 30.12.2020
Прокуроры отзывают ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

Прокуроры отзывают ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

14:15 28.12.2020
ВАКС отложил слушание по избранию меры пресечения Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров

ВАКС отложил слушание по избранию меры пресечения Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров

22:40 25.12.2020
НАБУ открыло дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

НАБУ открыло дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

07:52 25.12.2020
Зеленский: Татаров не является коррупционером, но должен доказать что ни  чем не виноват

Зеленский: Татаров не является коррупционером, но должен доказать что ни  чем не виноват

15:29 24.12.2020
НАБУ вручило главе Окружного админсуда Киева повестку в суд, заседание ВАКС запланировано на 5 января

НАБУ вручило главе Окружного админсуда Киева повестку в суд, заседание ВАКС запланировано на 5 января

14:11 24.12.2020
ВАКС отложил заседание по избранию меры пресечения Татарову на 28 декабря

ВАКС отложил заседание по избранию меры пресечения Татарову на 28 декабря

13:15 24.12.2020
Татаров уверен, что докажет безосновательность выдвинутых против него обвинений и продолжит свою работу на должности

Татаров уверен, что докажет безосновательность выдвинутых против него обвинений и продолжит свою работу на должности

12:50 24.12.2020
Татаров о передаче уголовного производства в отношении него в СБУ: я готов к любому открытому и публичному судебному процессу

Татаров о передаче уголовного производства в отношении него в СБУ: я готов к любому открытому и публичному судебному процессу

11:59 24.12.2020
Офис генпрокурора передал "дело Татарова" в СБУ, в НАБУ называют это вмешательством в расследование для защиты чиновника

Офис генпрокурора передал "дело Татарова" в СБУ, в НАБУ называют это вмешательством в расследование для защиты чиновника

18:59 22.12.2020
Татаров 24 декабря прибудет в ВАКС для избрания меры пресечения

Татаров 24 декабря прибудет в ВАКС для избрания меры пресечения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Креминь убежден: с введением обязательного предоставления услуг на украинском шока для сферы обслуживания не будет

Прокуроры отзывают ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

В Украине за сутки зафиксировали 7986 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 16355 человек

Решение об увольнении главы КС принимается на специальном пленарном заседании суда, заявляют в суде

Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки выявили 1131 новый случай заболевания COVID-19, скончались 22 человека

Креминь убежден: с введением обязательного предоставления услуг на украинском шока для сферы обслуживания не будет

В президентском рейтинге лидирует Зеленский, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос КМИС

Серверы ГПК "Нафтогаз Украины" подверглись DDoS-атаке

Зеленский поздравил президента Эстонии с днем рождения, поблагодарив за поддержку территориальной целостности Украины

В Великобритании зарегистрировали рекордно высокие 53 тыс. заражений коронавирусом за сутки

В Кропивницком горела многоэтажка, есть пострадавшие - ГСЧС

На предприятии "Нибулон" на Николаевщине возник пожар на площади 500 кв.м

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 82 млн, число жертв превысило 1,78 млн

И.о. главы тендерного комитета одной из воинских частей Прикарпатья обвиняется в нанесении государству более 93 тыс. грн материального ущерба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА