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10:28 30.12.2020

Прокуроры отзывают ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

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Прокуроры отзывают ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

Прокуроры в суде по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову заявили об отзыве ходатайства в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.

В начале судебного заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду представитель обвинения озвучил заявление новой группы прокуроров с просьбой об отзыве ходатайства. "Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей... В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", - сказал представитель стороны обвинения.

В заявлении прокуроров отмечается необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у прокуроров не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Службу безопасности Украины (СБУ) и смены группы процессуальных руководителей.

Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявлению прокуроров.

Теги: #татаров #суд
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