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02:31 30.12.2020

Вечеринка военнослужащих сил обороны Эстонии стала очагом коронавируса

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Вечеринка военнослужащих сил обороны Эстонии стала очагом коронавируса

В Эстонии 45 военнослужащих сил обороны и гражданских лиц устроили вечеринку, после которой выявилось четыре случая заражения коронавирусом, сообщил во вторник командующий вооруженными силами генерал-майор Мартин Херем (Martin Herem).

"Обстоятельства и последствия случившегося следует считать достойным сожаления", -заявил командующий.

По сообщению пресс-службы главного штаба сил обороны Эстонии, 21 декабря в Выруском (Voru) уезде под открытым небом состоялось мероприятие с участием личного состава тылового батальона второй пехотной бригады, в котором приняли участие 45 кадровых военных и гражданских лиц. Список участников мероприятия представлен департаменту здоровья.

Вечеринка была проведена с соблюдением утвержденных правительством требований безопасности, утверждает главный штаб.

В мероприятии приняли участие также трое сотрудников "скорой помощи" города Выру, которые работают и в силах обороны. На сегодняшний день все они, и еще один участник застолья инфицированы COVID-19.

По данным Южно-Эстонской больницы, по состоянию на вторник изолированы еще 11 человек.

Командующий заявил, что всех участников мероприятия обязательно протестируют на коронавирус.

Теги: #военные #эстония #вспышка #коронавирус
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