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00:16 30.12.2020

Украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Хорватии

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Украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Хорватии

Украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Хорватии, сообщил посол Украины в стране Василий Кирилич.

"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия", - написал Кирилич в своем твиттере во вторник вечером.

Также он опубликовал телефон экстренной помощи +385 91 605 1010 и призвал граждан к осторожности.

Ранее сообщалось о произошедшем землетрясении магнитудой 6,3 в Хорватии к югу от столицы страны Загреба, сообщил во вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.:

Теги: #посол #хорватия #землетрясение #украинцы
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