Украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Хорватии

Украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Хорватии, сообщил посол Украины в стране Василий Кирилич.

"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия", - написал Кирилич в своем твиттере во вторник вечером.

Также он опубликовал телефон экстренной помощи +385 91 605 1010 и призвал граждан к осторожности.

Ранее сообщалось о произошедшем землетрясении магнитудой 6,3 в Хорватии к югу от столицы страны Загреба, сообщил во вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.: