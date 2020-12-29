Аваков издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны"

Во вторник, 29 декабря, из печати вышла новая книга главы МВД Украины Арсена Авакова "2014. Мгновения харьковской весны".

"... Весна 2014-го. Благодаря чему Украина выстояла? Как нашла силы устоять среди подлых ударов, в хаосе предательства и слабости, ошибок и глупости, вероломства и неуверенности?..", - написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По словам автора, книга писалась долго и трудно – "потому что я хотел не просто рассказать историю первой победы в гибридной войне, не только передать настроение, нерв тех месяцев, дней и часов, а и осмыслить события в Харькове в контексте общей ситуации в стране, проанализировать сложные внешне и внутриполитические процессы в Украине и вокруг нее".

Аваков отметил, что в своей книге рассказывает "свою историю – так, как видел и переживал ее, как харьковчанин и как министр внутренних дел, тогда только-только пришедший на руины правоохранительной системы".

"В книге сохранена прямая речь наших героев без цензуры и редактуры, со всеми живыми эмоциями и порой нелитературными выражениями – потому что настоящая, истинная история выглядит именно так", - написал глава МВД.

По словам Авакова, в книге много документов – от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных в рамках оперативных мероприятий – "на их публикацию я получил специальное разрешение следствия".

"Эти документы шокируют своим цинизмом и бесчеловечностью, но я уверен, что они должны быть опубликованы и прочитаны – как неопровержимое документальное свидетельство того, что захват Украины был заранее подготовлен и спланирован, сепаратистские группы были организованы и вооружены, а "ихтамнеты" четко координировались российскими спецслужбами", - написал глава МВД.

В этой книге Аваков впервые опубликовал "План по Харькову и области" – электронную переписку кураторов "русской весны", в которой детально – вплоть до геометок – разработан план оккупации Слобожанщины. 28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная компания и пропаганда, привлечение коллаборантов, и в итоге – создание "ХНР".

"Этот документ фактически явка с повинной и исчерпывающее доказательство российской военной агрессии. Но Харьков – выстоял! На страницах этой книги я высказал свое мнение – как удалось отстоять Харьков, почему не получилось в Донецке и Луганске. Уже из сегодняшнего дня – после всех этих лет и событий гибридной войны – я делюсь с читателями своими размышлениями о причинах и последствиях, о будущем Украины", - написал Аваков.