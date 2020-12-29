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17:59 29.12.2020

В новогоднюю ночь метро Киева будет работать на два часа дольше

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В новогоднюю ночь метро Киева будет работать на два часа дольше

В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на два часа дольше, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. С центра города – около 2:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенной на входе и на платформе", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

В свою очередь директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский сообщил, что также возможны ограничения (закрытия) на вход для пассажиров станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - написал он в Facebook.

Теги: #киев #метро #новый_год
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