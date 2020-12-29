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14:53 29.12.2020

У половины украинцев ухудшилось материальное состояние за год, но треть ожидают улучшения жизни в 2021 - опрос

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У половины украинцев ухудшилось материальное состояние за год, но треть ожидают улучшения жизни в 2021 - опрос

Материальное состояние 51,8% украинцев ухудшилось за минувший год, у 36,3% оно не изменилось и лишь у 8% улучшилось, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 17-23 декабря.

Существенно реже об улучшении материального состояния заявляли жители запада и юга Украины, респонденты старше 50 лет, жители сел, существенно чаще – жители центра страны, респонденты младше 40 лет, жители областных центров. Напротив, жители запада страны и респонденты старше 50 лет значительно чаще заявляли об ухудшении материального состояния.

При этом 62% опрошенных считают, что состояние Украины в целом за минувший год ухудшилось, 23,8% - что не изменилось, а в улучшении уверены 7,1% опрошенных. В то же время, по данным "Центра "Социальный мониторинг", в прежние годы об улучшении ситуации за минувший год заявляло несколько меньше украинцев, а об ухудшении – несколько больше.

В оценке уходящего года 28,4% украинцев поставили ему 1 балл, 30,5% - 2 балла, 29,5% - 3 балла, 7,6% - 4 балла и 4% - 5 баллов. Средним баллом оказался 2,28. При этом несколько лучше уходящий год оценивает молодежь, чем люди старше 50 лет; жители сел, чем жители областных центров, и респонденты с материальным положением выше среднего.

На вопрос, что было положительного в 2020 году, чаще всего респонденты называли здоровье, также чаще других отмечали ремонт дорог, работу и отдых. 21,7% опрошенных ответили, что ничего хорошего в уходящем году не было. На вопрос, что было негативного в 2020 году, подавляющее большинство назвали коронавирус, чаще других ответов также называли безработицу. Лишь у 5,8% ничего негативного в уходящем году не было.

34,7% опрошенных считают, что их жизнь в 2021 году улучшится, 30% - что не измениться, а 18,3% ждут ухудшений. При этом количество оптимистов больше, чем 2017 и 2018 годах, но меньше, чем было в 2012-16гг.

В ходе исследования методом индивидуального интервью по месту проживания было опрошено 2,5 тыс респондентов в 24 областях Украины (исключая неподконтрольные территории) и Киеве. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,2-2,0%.

 

Теги: #состояние #украинцы #соцопрос
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