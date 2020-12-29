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13:56 29.12.2020

Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

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Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

Украина не позволит Ирану избежать справедливости в истории со сбитым в январе текущего года возле Тегерана самолетом авиакомпании "Международные авиалинии Украины", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Иран жесткий переговорщик, но и Украина жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории", - сказал Кулеба в интервью газете "День".

"Если бы мы не были жестким переговорщиком, то Иран, возможно, уже чего-то бы достиг. Но мы стоим принципиально на своих позициях. И справедливость неизбежна. Мы ее достигнем. Это может занять время. Но хочу сказать, что в этой истории Украина не выступает сама по себе. У нас есть партнерство пострадавших стран. Мы выступаем от их имени и с общей позицией, которая должна координироваться. Но мы все сделаем для того, чтобы справедливость была неизбежно" – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

 

Теги: #самолет #украина #иран
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