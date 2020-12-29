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12:12 29.12.2020

Дубай к концу 2021 года планирует вакцинировать 70% населения от COVID-19

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Дубай к концу 2021 года планирует вакцинировать 70% населения от COVID-19

Власти эмирата Дубай, входящего в состав ОАЭ, к концу 2021 года намерены иммунизировать 70% своего населения от коронавируса COVID-19 вакциной разработки компаний Pfizer и BioNTech, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

Отмечается, что первый этап начатой на прошлой неделе программы вакцинации нацелен на приоритетные группы населения - в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, медиков, борющихся с пандемией; второй этап, который начнется в апреле, будет предназначаться для всех жителей.

"Дейли стар" напоминает, что Дубай с населением в 3,3 млн человек сильно пострадал от пандемии, социально-экономические последствия которой затронули туристическую отрасль, торговлю, сферу недвижимости.

Между тем, в отличие от Дубая Абу-Даби - столица ОАЭ - сделала ставку на вакцину китайской компании Sinopharm: ОАЭ стала первой страной за пределами КНР, одобрившей этот препарат. Между тем, несмотря на одобрение Минздрава ОАЭ препарата Pfizer и BioNTech для экстренного применения, другие эмираты, кроме Дубая, пока не объявляли о планах распределения этой вакцины.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в ОАЭ за время пандемии выявили более 202,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. 660 пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 179,9 тыс. человек.

Теги: #вакцинация #дубай
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