Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве - Нацполиция

Национальная полиция Украины сообщает, что собственник известной строительной фирмы уведомлен о подозрении в похищении человека и вымогательстве.

В сообщении, размещенном на сайте Нацполиции во вторник, отмечается, что юрист компании, которая предоставляла юридические услуги собственнику строительной фирмы, был похищен 8 декабря.

"В течение нескольких часов полицейские задержали исполнителей, а потом установили и непосредственного заказчика преступления… Заказчиком оказался собственник известной строительной компании, а организатором - лидер преступной группировки, который в настоящее время находится под стражей за совершение убийства", - говорится в сообщении.

По информации Нацполиции, похищение юриста была тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов. "Получив все данные о будущей жертве, исполнители - члены транснациональной группировки - обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика вынудили потерпевшего написать долговую расписку на $800 тыс.", - отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, через несколько часов после похищения полицейские задержали четверых исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику, впоследствии были задержаны двое соорганизаторов.

"В настоящее время на основании обоснованных доказательств заказчика - собственника известной строительной фирмы уведомили о подозрении по ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (похищение человека) и ч.3 ст.27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство)", - говорится в сообщении.

Нацполиция не указывает имя собственника строительной компании, которому предъявлено подозрение. Речь идет о бывшем владельце компании "Укрбуд", экс-народном депутате, фигуранте дела о хищении имущества Нацгвардии Максиме Микитасе.

Как сообщалось, в Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы. В тот же день автомобиль с похищенным был обнаружен, четверо похитителей были задержаны и доставлены в управление полиции.

Злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи, затолкали в автомобиль и увезли, а по дороге требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, застройщиком, в пользу которого была написана расписка, является экс-нардеп Микитась.

Микитась в настоящее время находится под ночным домашнем арестом, его подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. О подозрении его уведомили 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

После этого детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в рамках расследования дела о присвоении имущества Нацгвардии. Татаров заявил, что докажет свою невиновность. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил заседание по избранию меры пресечения Татарову 30 декабря.