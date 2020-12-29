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11:29 29.12.2020

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании - источник

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Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании - источник

Бывший владелец компании "Укрбуд", фигурант дела о хищении имущества Нацгвардии Максим Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Сегодня у Микитася проводились следственные действия, он уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании", - сказал собеседник агентства во вторник, добавив, что экс-владельца "Укрбуда" не задерживали.

Как сообщалось, 23 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста Микитасю, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

2 октября 2019 года НАБУ и САП уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася.

3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

После этого детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в рамках расследования дела о присвоении имущества Нацгвардии. Татаров заявил, что докажет свою невиновность.

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению Татарова в СБУ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил заседание по избранию меры пресечения Татарову 30 декабря.

Теги: #подозрение #микитась
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