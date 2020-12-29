События

06:11 29.12.2020

В Киеве 29 декабря гололедица и туман – КГГА

1 мин читать
В Киеве 29 декабря гололедица и туман – КГГА

Во вторник, 29 декабря, в Киеве ожидается гололедица и туман, что может привести к затруднениям в движении транспорта и передвижения пешеходов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Ночью и утром 29 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый), порывы ветра будут достигать 15-20 м / с", – говорится в сообщении, обнародованном КГГА  в понедельник вечером.

Подчеркивается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Теги: #киев #погода #украина #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:12 29.12.2020
На Буковине за сутки выявили 147 новых случаев COVID-19 – глава ОГА

На Буковине за сутки выявили 147 новых случаев COVID-19 – глава ОГА

21:51 28.12.2020
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

21:37 28.12.2020
Железняк возглавил фракцию "Голос"

Железняк возглавил фракцию "Голос"

17:25 28.12.2020
Киев заложил 6,2 млрд грн на здравоохранение в бюджете на 2021г

Киев заложил 6,2 млрд грн на здравоохранение в бюджете на 2021г

16:55 28.12.2020
С 1 января в Киеве откроют 15 локаций для переработки елок - горадминистрация

С 1 января в Киеве откроют 15 локаций для переработки елок - горадминистрация

12:26 28.12.2020
Кличко: Коронавирусом заразился еще 851 киевлянин, 10 человек умерли, более ста - госпитализированы

Кличко: Коронавирусом заразился еще 851 киевлянин, 10 человек умерли, более ста - госпитализированы

11:09 28.12.2020
Киев продлил на полгода льготы на аренду коммунального имущества

Киев продлил на полгода льготы на аренду коммунального имущества

10:18 28.12.2020
ЕБРР разместил объявления о покупке новых вагонов для киевского метро, в том числе с межвагонным проходом

ЕБРР разместил объявления о покупке новых вагонов для киевского метро, в том числе с межвагонным проходом

09:18 28.12.2020
К 10,5 годам лишения свободы приговорен разбойник, нападавший на женщин в Голосеевском районе Киева

К 10,5 годам лишения свободы приговорен разбойник, нападавший на женщин в Голосеевском районе Киева

08:28 28.12.2020
В Киеве продолжается превентивная обработка дорог и тротуаров

В Киеве продолжается превентивная обработка дорог и тротуаров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Железняк возглавил фракцию "Голос"

Правоохранители провели ряд обысков в Николаевском горсовете

Госорганы смогут сверять данные о получателях госпомощи в реестрах в режиме реального времени

В Луганской области после завала на шахте погиб горняк, открыто дело - полиция

Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции Украины – КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден обвинил Пентагон в создании препятствий на пути передачи власти

Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, несмотря на вето Трампа

Оман открывает границы

Власти ЦАР ведут подсчет бюллетеней на выборах и обещают бороться против мятежников

Швейцарским военным поручили обеспечить доставку вакцины от COVID-19

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19

В США еще одна вакцина от коронавируса вышла на финальную стадию испытаний

Правоохранители провели ряд обысков в Николаевском горсовете

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА