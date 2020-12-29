В Киеве 29 декабря гололедица и туман – КГГА

Во вторник, 29 декабря, в Киеве ожидается гололедица и туман, что может привести к затруднениям в движении транспорта и передвижения пешеходов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Ночью и утром 29 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый), порывы ветра будут достигать 15-20 м / с", – говорится в сообщении, обнародованном КГГА в понедельник вечером.

Подчеркивается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.