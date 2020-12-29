Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, несмотря на вето Трампа

Члены Палаты представителей США одобрили законопроект об оборонном бюджете, несмотря на то, что ранее президент страны Дональд Трамп ветировал этот документ.

Согласно итогам голосования более двух третей членов Палаты представителей проголосовали в понедельник за отмену вето президента Трампа на обязательный законопроект об оборонной политике, сообщают СМИ.

Теперь по законопроекту должен проголосовать Сенат. Ожидается, что верхняя палата Конгресса сможет рассмотреть его уже во вторник.

Для преодоления вето Трампа в каждой из палат "за" законопроект должны проголосовать две трети голосующих.

Ранее в декабре обе палаты конгресса уже одобрили этот проект, причём - подавляющим большинством голосов. Однако 23 декабря Трамп наложил на него вето.

По словам американского лидера, оборонный бюджет в нынешнем виде станет "подарком Китаю и России".

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, документ подразумевает введение санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Однако возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.