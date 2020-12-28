Железняк возглавил фракцию "Голос"

Народный депутат Ярослав Железняк возглавил фракцию партии "Голос" в Верхрвной Раде, сообщает пресс-служба политсилы.

"Фракция партии "Голос" в Верховной Раде на своем заседании 28 декабря приняла решение о ротации в должности председателя фракции, удовлетворив заявление Сергея Рахманина. Новым председателем фракции избран Ярослав Железняк", - отмечается в сообщении.

Бывший председатель фракции Сергей Рахманин объясняет свое решение уйти с поста ее главы необходимостью сосредоточиться на законодательной работе, а также на вопросах, связанных с национальной безопасности, поскольку он является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Во время, когда вопросы безопасности приобрели чрезвычайную остроту, есть необходимость сосредоточиться на этой проблематике. Мои знания и опыт должны быть максимально использованы в этой сфере с учетом того, что во фракции есть политики, способные эффективно управлять фракцией. Время, освобожденное от выполнения организационных функций, позволит больше сосредоточиться на продуктивной законотворческой работе", - отметил Рахманин.

Он также подчеркнул, что председательство во фракции не является пожизненным привилегией или пожизненным заключением, а ротация руководства является не только нормальным, но и необходимым процессом для молодой политической силы, где есть достаточное количество ярких, самодостаточных личностей.

"В 2019-м фракция, подавляющее большинство членов которой впервые сталкивались с большой политикой, нуждалась в должности председателя человека с необходимым жизненным опытом и практическими знаниями о реальной политике. Опыт, приобретенный членами фракции, и полученный каждым из них личный авторитет предусматривают безболезненную смену руководителя фракции", - добавил политик.

Новоизбранный глава фракции Ярослав Железняк со своей стороны обратил внимание, что многие функции выполнял и раньше как заместитель председателя, но теперь "будет еще больше ответственности перед коллегами за доверие".

"Поэтому буду упорно работать, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории парламента, но и эффективным для нашей команды", - добавил Железняк.

В пресс-службе партии "Голос" также уточнили, что полномочия нового председателя парламентской фракции «Голоса» вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.