События

21:37 28.12.2020

Железняк возглавил фракцию "Голос"

2 мин читать

Народный депутат Ярослав Железняк возглавил фракцию партии "Голос" в Верхрвной Раде, сообщает пресс-служба политсилы.

"Фракция партии "Голос" в Верховной Раде на своем заседании 28 декабря приняла решение о ротации в должности председателя фракции, удовлетворив заявление Сергея Рахманина.  Новым председателем фракции избран Ярослав Железняк", - отмечается в сообщении.

Бывший председатель фракции Сергей Рахманин объясняет свое решение уйти с поста ее главы необходимостью сосредоточиться на законодательной работе, а также на вопросах, связанных с национальной безопасности, поскольку он является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Во время, когда вопросы безопасности приобрели чрезвычайную остроту, есть необходимость сосредоточиться на этой проблематике. Мои знания и опыт должны быть максимально использованы в этой сфере с учетом того, что во фракции есть политики, способные эффективно управлять фракцией. Время, освобожденное от выполнения организационных функций, позволит больше сосредоточиться на продуктивной законотворческой работе", - отметил Рахманин.

Он также подчеркнул, что председательство во фракции не является пожизненным привилегией или пожизненным заключением, а ротация руководства является не только нормальным, но и необходимым процессом для молодой политической силы, где есть достаточное количество ярких, самодостаточных личностей.

"В 2019-м фракция, подавляющее большинство членов которой впервые сталкивались с большой политикой, нуждалась в должности председателя человека с необходимым жизненным опытом и практическими знаниями о реальной политике. Опыт, приобретенный членами фракции, и полученный каждым из них личный авторитет предусматривают безболезненную смену руководителя фракции", - добавил политик.

Новоизбранный глава фракции Ярослав Железняк со своей стороны обратил внимание, что многие функции выполнял и раньше как заместитель председателя, но теперь "будет еще больше ответственности перед коллегами за доверие".

"Поэтому буду упорно работать, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории парламента, но и эффективным для нашей команды", - добавил Железняк.

В пресс-службе партии "Голос" также уточнили, что полномочия нового председателя парламентской фракции «Голоса» вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.

 

Теги: #голос #украина #глава #вр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:51 28.12.2020
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

13:33 28.12.2020
"Голос" предлагает ложь в декларациях занести в список правонарушений, за которые уголовное наказание неотвратимо – законопроект

"Голос" предлагает ложь в декларациях занести в список правонарушений, за которые уголовное наказание неотвратимо – законопроект

10:18 27.12.2020
В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

08:29 27.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

07:38 27.12.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

04:23 27.12.2020
На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

22:37 26.12.2020
"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

22:01 26.12.2020
На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года завершен ремонт

На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года завершен ремонт

21:09 26.12.2020
Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

18:49 26.12.2020
В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители провели ряд обысков в Николаевском горсовете

Госорганы смогут сверять данные о получателях госпомощи в реестрах в режиме реального времени

В Луганской области после завала на шахте погиб горняк, открыто дело - полиция

Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции Украины – КС

Расследование в отношении фигуранта "дела Гладковского" о "схемах" в оборонпроме завершено – НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти ЦАР ведут подсчет бюллетеней на выборах и обещают бороться против мятежников

Швейцарским военным поручили обеспечить доставку вакцины от COVID-19

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19

В США еще одна вакцина от коронавируса вышла на финальную стадию испытаний

Правоохранители провели ряд обысков в Николаевском горсовете

Госорганы смогут сверять данные о получателях госпомощи в реестрах в режиме реального времени

Западу нужно больше инвестировать в отпугивание Кремля от дальнейших агрессивных шагов - Кулеба

Кабмин утвердил экспериментальный проект электронной регистрации места жительства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА