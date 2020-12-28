Западу нужно больше инвестировать в отпугивание Кремля от дальнейших агрессивных шагов - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает важность превентивных мер со стороны западных стран по предупреждению дальнейшей агрессии со стороны РФ.

"Западу нужно гораздо больше инвестировать в отпугивание Кремля от его дальнейших агрессивных шагов. Какой бы высокой ни была цена превентивных мер, цена за развязывание следующего кризиса, который спровоцирует Россия, будет в любом случае гораздо выше", - сказал Кулеба в интервью немецкому политическому журналу "Internationale Politik".

Он отметил, что не стоит больше сомневаться в истинных намерениях Кремля. "В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и совершила нападение на Донбасс, много времени было потрачено на размышления, чего на самом деле хочет Москва. После всего, что с тех пор произошло, каждому, наконец, должны стать понятными цели России: речь идет о том, чтобы расширить свою территорию и подорвать западные демократии. С этого осознания следует второе условие: решительность к действиям", - подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, на Западе должны понимать, что когда одна страна становится жертвой российской агрессии, ошибочно надеяться, что такого не произойдет с собственной страной.

"То, что делают Франция, Германия, США и другие западные государства для нашей поддержки против российской агрессии, нам очень помогает. А то, чего они не делают - а именно указать Кремлю на четкие границы - нам бы помогло еще бы больше", - указал Кулеба.

Он добавил, что постоянный поиск возможностей "нормализации" отношений с Россией вдохновляет президента РФ Владимира Путина только на экспансию, поскольку тот нормальных отношений не хочет.

"Когда Эммануэль Макрон, чьи усилия по усилению Европы я очень ценю, призвал к сближению с Россией, Кремль ответил отравлением Алексея Навального. Случай Навального стал тестом для Запада. Если он останется без последствий и произойдет возврат к "business as usual", моральному авторитету Запада будет нанесен больший ущерб", - считает министр.