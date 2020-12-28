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17:25 28.12.2020

Схема незаконной аренды недвижимости "Укроборонпрома" пресечена в Харькове – СБУ

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Схема незаконной аренды недвижимости "Укроборонпрома" пресечена в Харькове – СБУ

Служба безопасности Украины совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачила и блокировала схему незаконной аренды недвижимости, находящейся в управлении государственного концерна "Укроборонпром".

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица одного из харьковских госпредприятий, входит в концерн, незаконно сдавали в аренду недвижимость", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра облуправления СБУ Владислав Абдула.

По данным спецслужбы, в мае прошлого года они передали коммерческой структуре производственные помещения завода и открытую площадку общей площадью более 1 тыс.кв. метров. Еще почти 700 метров были арендованы без документального оформления. Согласно действующему законодательству, договор аренды должен быть обязательно согласован с Фондом государственного имущества, а в госбюджет должно направляться 30% от суммы.

По предварительным оценкам специалистов, общий размер нанесенного государству ущерба составляет почти 1 млн.грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам подозрения в совершении преступления по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #недвижимость #аренда #сбу #харьков #укроборонпром
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