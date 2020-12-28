Расследование в отношении фигуранта "дела Гладковского" о "схемах" в оборонпроме завершено – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщает о завершении расследования в отношении одного из подозреваемых в деле о коррупционной схеме поставки товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

"Завершено досудебное расследование по подозрению лица в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт". 28 декабря 2020 года стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием)", - сообщается на сайте ведомства в понедельник.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с рядом лиц в 2015-17 гг реализовали схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром". "Благодаря усилиям подозреваемого ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн. неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуют", - рассказали НАБУ.

Всего следствие установило восьмерых участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых, еще трое остаются подозреваемыми. За время действия схемы "Укроборонпрому" были поставлены товары на 165 млн грн, при этом в бюджет недополучил более 49 млн грн налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Как сообщалось, 21 декабря детективы НАБУ сообщили о подозрении лицу, которое получило неправомерную выгоду за обеспечение беспроцентной возвратной финансовой помощи в размере 7,1 млн грн в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод". По данным САП, родственник указанного лица на тот момент занимал должности в Совете национальной безопасности и обороны Украины и в Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Журналист Сергей Лещенко на своем Телеграм-канале сообщил, что подозрение было вручено сыну экс-замсекретаря СНБО, президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского. "НАБУ и САП вручили подозрение сыну Олега Гладковского Игорю Гладковскому по эпизоду, который был опубликован журналистами "Бигус.Инфо" перед выборами президента 2019 года. НАБУ не называет фамилию фигуранта, однако, по информации наших инсайдеров, речь идет об Игоре Гладковском", - написал он.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность в деле определили за ведомством.