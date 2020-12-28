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11:48 28.12.2020

Глава КС подозревается в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля

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Глава КС подозревается в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

"Со времени отправления (уведомления о подозрении - ИФ) глава КС считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля, то есть совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК", - сказали агентству в Офисе в понедельник.

Вместе с тем, представитель пресс-службы Офиса генпрокурора Марина Хоменко сказала журналистам в понедельник: "В настоящее время в связи с тем, что (Тцупицкому – ИФ) инкриминируется совершение нетяжкого преступления, меру пресечения избирать не планируется".

Она также уточнила, что Офис генпрокурора не получал каких-либо ходатайств от главы КС.

По словам представителя пресс-службы, Тупицкий подозревается в том, что "в корыстных интересах и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины совершил влияния на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы он отказался от дачи показаний или дал неправдивые показания".

Кроме того, по ее словам, глава КС трижды на протяжении 2018-2019 годов предоставлял следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры неправдивые показания в уголовном производстве о завладении активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Как сообщалось, 24 декабря в Офисе генерального прокурора сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что глава КС Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

Допрос должен был проводиться в уголовном производстве №12013110060002990, следствие в котором ведет Управление ГБР по делам Майдана. Это уголовное производство о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, производство зарегистрировано в 2013 году, расследованием занималось Управление спецрасследований Генпрокуратуры Украины во главе с Сергеем Горбатюком, а в начале этого года передано в ГБР.

Позже в тот же день представитель президента в КС Федор Вениславский на брифинге рассказал, что глава КС был вызван в Офис генпрокурора для вручения подозрения в связи с записями, на которых Тупицкий обсуждает, как препятствовать расследованию и деятельности суда.

"По имеющейся у меня информации, пленки записаны в рамках проведения досудебного расследования, легально и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласное наблюдение и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", - рассказал Вениславский на брифинге.

"Обнародование пленок, на которых фигурирует глава КС Тупицкий, уже свидетельствует, что он не соответствует критериям судьи КС, закрепленным в Конституции. Это - высокие моральные качества, которых в данном случае нет, и профессионализм, который также под вопросом. Думаю, этот факт является достаточным для того, чтобы судьи КС минимум на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей КС", - резюмировал он.

Теги: #тупицкий #конституционный_суд #генпрокуратура #подозрения
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